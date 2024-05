Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,61 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 11.339 Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,90 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 41,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

