Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag schwächer

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 33,93 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 33,93 EUR ab. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313.459 Daimler Truck-Aktien.

Am 20.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,74 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,43 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer