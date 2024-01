Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,22 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,22 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 33,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 555.466 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

