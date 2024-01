Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Mit einem Kurs von 33,09 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,20 EUR. Bei 33,06 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.407 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 34,44 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,83 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

