Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,52 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,48 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 279.361 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,72 EUR) erklomm das Papier am 29.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 36,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,30 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,60 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende