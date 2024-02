Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,58 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.091 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,64 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

