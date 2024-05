Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 39,44 EUR ab.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,44 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,36 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.554 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,90 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 41,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,61 EUR je Aktie belaufen.

