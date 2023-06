Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,67 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,69 EUR. Bei 32,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 585.081 Daimler Truck-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,31 EUR. 1,94 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (22,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,21 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,17 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

