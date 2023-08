Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit angezogener Handbremse

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,69 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 32,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,85 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,46 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 194.610 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 13.880,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 10.551,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

