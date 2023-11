Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,55 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,55 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26.091 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,14 EUR.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,35 EUR je Aktie.

