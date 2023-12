Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 34,02 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 14:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 34,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,89 EUR. Mit einem Wert von 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562.430 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2023 auf bis zu 34,41 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 1,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

