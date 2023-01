Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 31,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 30,96 EUR. Bei 31,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 320.432 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gewinne von 8,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,29 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 53,34 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,29 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

SAF-HOLLAND-Aktie reagiert positiv: Wachstumsaussichten beflügeln SAF-HOLLAND-Aktie

Daimler Truck-Aktie legt zu: Tankstellenbetreiber Aral arbeitet mit Daimler Truck zusammen und eröffnet Ladekorridor für Elektro-Lkw

Daimler Truck-Aktie unter Druck: Daimler Truck investiert in neuen Logistikstandort in Halberstadt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Trucks