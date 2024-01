Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 32,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 398.723 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 16,40 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,83 EUR an.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX schwächelt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer