Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 43,56 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 43,56 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 43,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.380 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 55,14 EUR.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Daimler Truck-Aktie im Plus: US-Gewerkschaft setzt Einkommenserhöhung durch