Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 38,71 EUR nach.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 38,71 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,71 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 14.198 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 23,07 Prozent wieder erreichen. Bei 27,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,93 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,61 EUR im Jahr 2024 aus.

