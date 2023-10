Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,85 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,85 EUR. Bei 29,87 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 286.939 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 13,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 26,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 10,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

