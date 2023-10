Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 29,71 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 29,71 EUR nach. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,47 EUR ein. Bei 29,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 506.071 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,59 EUR ab. Abschläge von 10,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,29 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 01.08.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.880,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.104,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.

