Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,87 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 29,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 680.624 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 8,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,14 EUR.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

