Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 30,05 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 30,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.875 Daimler Truck-Aktien.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 12,42 Prozent niedriger. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

