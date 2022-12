Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 29,23 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,17 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.320 Daimler Truck-Aktien.

Am 17.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,76 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 18,25 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,29 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 44,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten

Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser über Tesla-CEO Elon Musk: "Kein Puffer" zwischen Genie und Wahnsinn

Daimler Truck-Aktie etwas stärker: Daimler Truck startet eigenen Finanzierer auch in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Trucks