Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,03 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,03 EUR an der Tafel. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,15 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 33,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.373 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,44 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX schwächelt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer