Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag billiger

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,92 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 38,92 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126.926 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 18,30 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 28,13 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie im Plus: Empfehlung von Barclays Capital

LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX mittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter