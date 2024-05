Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 39,17 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,10 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 335.582 Aktien.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 21,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

