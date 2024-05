Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagvormittag fester

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,05 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,05 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.196 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 28,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

