Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 32,38 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 32,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 32,46 EUR. Mit einem Wert von 32,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18.088 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 30.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 44,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

