Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 29,89 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,02 EUR. Bei 29,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 320.816 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.880,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.104,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

