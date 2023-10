Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 29,60 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,60 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 30,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 614.053 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,91 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,59 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

