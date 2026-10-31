DAIREI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DAIREI hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,51 JPY, nach 16,99 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DAIREI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DAIREI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle DAIREI Aktie News
DAIREI Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DAIREI nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.