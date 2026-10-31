DAIREI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,51 JPY, nach 16,99 JPY im Vorjahresvergleich.

DAIREI hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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