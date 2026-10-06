Daiseki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Daiseki lud am 05.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 48,05 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,56 Prozent auf 19,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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