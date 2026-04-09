Daiseki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Daiseki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiseki 51,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Daiseki hat am 02.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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