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Daiseki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daiseki hat am 02.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiseki 51,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Daiseki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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