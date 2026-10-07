Daishin Value REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.10.26 06:35 Uhr

Daishin Value REIT hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,39 KRW, nach 36,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 8,83 Milliarden KRW, gegenüber 8,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net