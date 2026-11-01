Daito Trust Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Daito Trust Construction lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,19 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net