DAIWA CYCLE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
DAIWA CYCLE hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 156,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 151,10 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 6,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DAIWA CYCLE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DAIWA CYCLE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent