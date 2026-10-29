Dajin Heavy Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Dajin Heavy Industry hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Umsatz wurde auf 164,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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