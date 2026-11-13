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dAlba Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

dAlba Global lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1180,08 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1137,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,60 Prozent auf 155,59 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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