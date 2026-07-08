Daldrup und Söhne: Auf dem Sprung

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In einem schwachen Gesamtmarkt ist die Aktie von Daldrup & Söhne auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen. Diese relative Stärke lenkt den Blick auf Verbesserungen in der Charttechnik.

Vor dem Hintergrund einer positiven Geschäftsentwicklung mit einer deutlichen Margenverbesserung und der Aussicht auf eine anhaltend große Nachfrage nach den von Daldrup & Söhne angebotenen Bohrdienstleistungen hatte die Aktie im April 2025 eine Trendbeschleunigung gestartet, die schließlich zu Jahresanfang 2026 in einer steilen Rally zu einem neuen Allzeithoch bei 30,10 Euro (Xetra) im Februar führte.

Flaggenkonsolidierung bald beendet?

Damit war die Aktie dann aber auch deutlich überkauft und startete folgerichtig eine Konsolidierung, die in den letzten Monaten klassisch in Form einer Flagge verlaufen ist. Mit dem jüngsten Kursaufschwung schickt sich die Aktie gerade allerdings an, diese Formation nach oben zu verlassen. Das wäre technisch ein neues Kaufsignal.

Mustergültig nach oben abgeprallt

Die 38-Tage-Linie wurde im Zuge dessen bereits nach oben durchbrochen, auch das ist positiv zu werten. Außerdem ist die Aktie im Rahmen der Konsolidierung mustergültig von der 200-Tage-Linie, die derzeit bei etwa 21 Euro verläuft, nach oben abgeprallt und der seit dem letzten April gültige Aufwärtstrend konnte bestätigt werden.

Ein markanter Widerstand bis zum Allzeithoch

Damit zeichnet sich ein geradezu klassisches Ende der Konsolidierungsphase ab. Um dieses zu bestätigen, müsste die Aktie das positive Szenario im Idealfall in den nächsten Tagen mit weiteren Kursgewinnen untermauern. Sollte im Anschluss der Widerstand knapp über 25 Euro überwunden werden, könnte die Reise wieder in Richtung Allzeithoch gehen.

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Erstellung am 08.07.26 um 7:45 Uhr.

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