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Die Aktie von Daldrup und Söhne hat sich in turbulenten Märkten wieder in Richtung Jahreshoch vorgearbeitet. In der nächsten Woche könnte es neue Impulse für den Gipfelsturm geben.

Am Markt gibt es derzeit wilde Schwankungen, da die Sorgen um ein abruptes Ende beim Ausbau der KI-Infrastruktur wegen des hohen Fremdkapitalbedarfs die Aktien rund um den Sektor deutlich belasten. Die Aktie von Daldrup & Söhne zeigt sich hingegen weitgehend unbeeindruckt von den Turbulenzen und strebt seit einigen Wochen nach einer längeren Konsolidierung wieder nach oben, so dass das markante Jahreshoch bei 30,10 Euro auf Xetra inzwischen schon wieder in Reichweite ist.

Mehrere Treiber, alle intakt

Das ist fundamental durchaus gut begründet, denn das Bohrgeschäft von Daldrup & Söhne wird von den KI-Auswüchsen nicht berührt. Die Treiber für die Geschäftsentwicklung sind die Wärmewende in Deutschland und der damit verbundene Ausbau der Geothermie sowie Bohrungen für die Rohstoffexploration, die Nachsorge im Bergbau, Infrastrukturvorhaben und die Endlagersuche für Atommüll. Und hier sind alle Trends intakt.

Komfortable Auftragslage

Daher steht Daldrup & Söhne dank einer sehr komfortablen Auftragslage ab dem nächsten Jahr vor einem deutlichen Anstieg der Gesamtleistung, mit dem auch der operative Gewinn kräftig zulegen sollte. Weitere Informationen dazu wird es in der nächsten Woche geben, wenn das Management auf einer großen Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt präsentiert. Das könnte auch neue Impulse für den Aufwärtstrend der Aktie liefern.

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Deutlich verhaltener als bei Daldrup & Söhne fällt die Kursreaktion bei BENO aus, obwohl das Unternehmen gerade die zweite Akquisition binnen weniger Monate abgeschlossen hat. Worauf die Anleger offenbar noch warten, scheint klar zu sein: zum Artikel

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Erstellung am 18.11.26 um 10:11 Uhr.

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