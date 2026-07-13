Daldrup und Söhne: Jetzt geht es weiter

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Daldrup & Söhne steht dank Großaufträgen vor einer dynamischen Geschäftsentwicklung. Jetzt konnte das Unternehmen den nächsten bedeutenden Abschluss melden.

Daldrup & Söhne hatte den Auftragsbestand insbesondere durch zwei Großaufträge im Laufe des letzten Jahres massiv ausgeweitet. Per Ende März lag dieser bei 120 Mio. Euro, gegenüber 31 Mio. Euro noch vor Jahresfrist. Das sorgt für Schub in der aktuellen Finanzperiode und vor allem für die Zeit ab 2027, wenn der größte Auftrag über volle zwölf Monate einen Beitrag zu den Zahlen leisten wird. Zugleich befindet sich das Unternehmen in der Akquise weiterer großer Projekte – und konnte jetzt den nächsten Erfolg vermelden. So wird das Unternehmen ab Ende 2026 eine Geothermie-Dublette in Aschheim bohren. Der Auftrag soll bis nach aktuellem Planungsstand bis Mitte 2027 abgeschlossen werden und hat ein Volumen von rund 16 bis 18 Mio. Euro. Das sollte der Aktie weiteren Rückenwind geben, die sich nach einer steilen Rally bis Februar und der anschließenden Konsolidierung seit Mitte Juni wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Auch bei GESCO könnte die Trendwende durch die nächsten Zahlen eingeleitet werden, wenn diese die Prognose unterstützen, die ein kräftiges Gewinnwachstum vorsieht: zum Artikel

Auf einen Impuls für den Kurs wartet auch noch die Aktie von B+S Banksysteme, dieser könnte aber bald kommen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.520 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 11.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 13.07.26 um 9:41 Uhr.

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