Daldrup und Söhne: Wann kommt der zündende Funke?

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Die Geschäftsperspektiven von Daldrup & Söhne sind unverändert aussichtsreich. Die Aktie befindet sich nach einem kräftigen Anstieg aber immer noch in der Konsolidierung. Ein Perspektivwechsel könnte diese beenden.

Großprojekte in der Geothermie sind ein zentraler Treiber für die Geschäftsentwicklung des Bohrspezialisten Daldrup & Söhne. Zwei im letzten Jahr gewonnene Aufträge in diesem Bereich haben einen maßgeblichen Beitrag geleistet zu einer knappen Vervierfachung des Auftragsbestands auf 120 Mio. Euro per Ende März gegenüber dem Vorjahrsniveau.

Großprojekt wird ab 2027 voll wirksam

Das wird sich allerdings erst richtig im nächsten Jahr bemerkbar machen. Denn der Bohrstart eines mehrjährigen Großprojekts erfolgt erst im zweiten Halbjahr 2026, in 2027 wird dann kontinuierlich an dem Projekt gearbeitet. In der laufenden Periode soll die Gesamtleistung daher „nur“ von 51,1 auf rund 58 Mio. Euro steigen und die EBIT-Marge könnte währenddessen nach einem herausragenden Wert in der letzten Finanzperiode (17,2 Prozent) auf 11,5 bis 13,5 Prozent zurückgehen.

Gesunde Basis für nächsten Schub

Diese Prognose für 2026 war ein Treiber der Aktienkurskonsolidierung in den letzten Monaten nach dem vorherigen starken Anstieg. Damit hat der Titel inzwischen eine Überhitzung abgebaut und sich insgesamt auf relativ hohem Niveau gehalten. Wir gehen davon aus, dass mit der Konsolidierung eine gesunde Basis für den nächsten Kursschub geschaffen wird – wenn sich der Blick der Anleger auf die Chancen in 2027 richtet. Denn dann könnte die komfortable Auftragslage für deutliche Zuwächse bei Gesamtleistung und EBIT sorgen.

Es sollte sich lohnen, dabei zu bleiben

Wann der zündende Funke kommt, der den Blick der Anleger über 2026 hinaus wandern lässt, ist im Moment schwer zu prognostizieren. Möglicherweise liefern die Halbjahreszahlen, die Ende September anstehen, einen neuen Impuls. Aus unserer Sicht lohnt es sich auf jeden Fall, bei Daldrup & Söhne investiert zu bleiben und abzuwarten, bis die starken Perspektiven für 2027 für eine neuerliche Kursbelebung sorgen.

Eine deutliche Wachstumsbeschleunigung , dies aber bereits im zweiten Halbjahr, ist auch bei NAGA angekündigt. Das könnte auch der Aktie neuen Rückenwind verleihen: zum Artikel

Einen Schub könnte auch die clearvise-Aktie gebrauchen, die trotz positiver Cashflows weit unter dem NAV notiert. Doch die Anleger scheinen hier noch auf eine wichtige Nachricht zu warten: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.520 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 11.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 06.08.26 um 9:38 Uhr.

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