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DAM Capital Advisors legte Quartalsergebnis vor

24.05.26 06:35 Uhr

DAM Capital Advisors lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAM Capital Advisors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAM Capital Advisors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 292,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 366,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,28 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 14,68 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DAM Capital Advisors im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden INR im Vergleich zu 2,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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