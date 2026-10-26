Damodar Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Damodar Industries präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,60 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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