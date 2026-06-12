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Dan Jarvis ist neuer britischer Verteidigungsminister

11.06.26 23:05 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat einen neuen Verteidigungsminister. Dan Jarvis sei zum Nachfolger von John Healey ernannt worden, teilte die britische Regierung am Abend mit. Jarvis war zuvor als Staatsminister im Innenministerium und im Cabinet Office tätig, das die Regierungsarbeit des Kabinetts unterstützt. Healey war am Donnerstag im Streit über den Verteidigungsetat von seinem Posten zurückgetreten.

Jarvis ist ein Sicherheitsexperte mit Militärerfahrung. Er studierte Internationale Politik und Strategische Studien an der walisischen Universität Aberystwyth und ist ein Absolvent der Elite-Militärakademie Sandhurst. Er wurde anschließend zum Offizier im Fallschirmjägerregiment ernannt und diente im Kosovo, in Nordirland, im Irak und in Afghanistan.

Der Labour-Politiker zog erstmals 2011 für den Wahlkreis Barnsley Central ins Parlament ein und wurde 2024 zum Abgeordneten für Barnsley North gewählt.

Laut seiner Webseite war Jarvis der Erste seit dem Zweiten Weltkrieg, der seinen Offiziersrang niederlegte, um bei einer Nachwahl für das Parlament zu kandidieren. Zwischen 2011 und 2015 hatte Jarvis verschiedene Positionen in der Fraktion inne. Von 2017 bis 2019 saß er im Gemeinsamen Ausschuss für die Nationale Sicherheitsstrategie. Zudem wurde er 2018 zum ersten Bürgermeister von South Yorkshire gewählt./gma/DP/men