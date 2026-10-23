Danaher: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Danaher hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 48,61 ARS. Im letzten Jahr hatte Danaher einen Gewinn von 31,25 ARS je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.829,89 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Danaher einen Umsatz von 8.041,54 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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