Daniel Loeb fordert Disney zu Dividendenverzicht auf - Magazin

NEW YORK (Dow Jones)--Der aktivistische Investor Daniel Loeb soll den US-Medienkonzern Walt Disney dazu drängen, die Dividendenzahlung dauerhaft auszusetzen und das Geld in seinen Streaming-Dienst zu investieren. Denn der Unterhaltungsgigant müsse sich auf eine massive Verlagerung der Branche einstellen, berichtet die Fachzeitschrift Hollywood Reporter. In einem Brief von Loeb an Disney-Chef Bob Chapek schreibe der Investor, Disney könnte die Summe der jährlichen Dividenden besser für seinen Streaming-Dienst Disney+ ausgegeben und das Budget von Disney+ für Originalinhalte mehr als verdoppeln. Die Investmentgesellschaft Third Point von Loeb soll nach den Daten von Bloomberg weniger als 1 Prozent an Disney halten.

Die Dividendenpläne von Disney haben sich bereits geändert. Nach einer Auszahlung von 88 Cent je Aktie im Januar erklärte das Unternehmen im Mai unter Berufung auf die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Geschäftsverwerfungen, auf eine Dividendenausschüttung für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020 zu verzichten.

October 07, 2020