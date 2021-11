freenet-Aktie: freenet hebt Prognose für Gesamtjahr an

Das Management erwartet seine Jahresergebnisse nun am oberen Ende der prognostizierten Spanne, teilte freenet am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Die Spanne für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird seit der anlässlich der Halbjahreszahlen bereits angehobenen Prognose bei 430 bis 445 Millionen Euro erwartet. Beim freien Finanzmittel-Zufluss (Free Cashflow) erwartet das Management zwischen 215 und 230 Millionen Euro. Die detaillierten Zahlen will freenet anlässlich eines Kapitalmarkttags am 4. November vorlegen.

