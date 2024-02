Dank höherer Zinsen

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr von einem kräftigen Anstieg der Zinserträge profitiert.

Trotz eines schwächeren Schlussquartals steigerte die Commerzbank ihren Gewinn deutlich auf den höchsten Wert seit 15 Jahren. Die Dividende für 2023 soll auf 0,35 Euro von 0,20 Euro steigen. Inklusive eines bereits laufenden Aktienrückkaufprogramms kommt die Bank damit auf eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent.

Der Nettogewinn betrug im vergangenen Jahr wie von Analysten erwartet 2,2 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 2,2 Milliarden Euro erwartet. Im vierten Quartal sank das Ergebnis um 16 Prozent auf 395 Millionen Euro, allerdings nicht so stark wie von Analysten erwartet.

Der Zinsüberschuss legte um knapp 30 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zu, wobei sich das Wachstum im vierten Quartal abschwächte. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand rund 7,9 Milliarden Euro. Seitdem die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli 2022 die Ära der Null- und Negativzinsen beendet und die Leitzinsen zehnmal in Folge erhöht hat, müssen Banken und Sparkassen keine Zinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, sondern verdienen daran.

Die Erträge der Commerzbank - also die gesamten Einnahmen - erhöhten sich binnen Jahresfrist um knapp elf Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro. Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle lag aufgrund von Auflösungen mit 618 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert (876 Mio Euro). Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand hierbei derzeit einen Wert unter 800 Millionen Euro.

Knof hatte nach seinem Antritt bei der Commerzbank Anfang 2021 den Sparkurs verschärft. Die Bank baute Tausende Stellen ab und verkleinerte ihr Filialnetz in Deutschland deutlich. In den nächsten Jahren sollen mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden dem Institut steigende Gewinne bescheren. Bis 2027 will der Vorstand das Nettoergebnis auf rund 3,4 Milliarden Euro steigern.

Allerdings hätte der Gewinn der Commerzbank schon 2022 erheblich höher ausfallen können, wären seinerzeit nicht die mehr als eine Milliarde Euro Belastungen durch die polnische Tochter mBank unter anderem im Zusammenhang mit Schweizer-Franken-Krediten gewesen. Auch 2023 drückten Sonderbelastungen in Polen in Höhe von fast 1,1 Milliarden Euro das Ergebnis.

Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank nach einem Rekordjahr ein weiteres Gewinnplus an. "Das Geschäftsjahr 2023 ist für die Commerzbank hervorragend gelaufen", bilanzierte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag in Frankfurt. "Auf dieser Basis werden wir das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern."

Commerzbank-Aktie steigt - RBC: Nettozinsertrag stimmt zuversichtlich

Die Quartalszahlen der Commerzbank kommen am Donnerstag bei Anlegern gut an. Im XETRA-Handel legen die Papiere zeitweise um 2,10 Prozent auf 10,70 Euro zu. In den vergangenen Tagen hatte die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend die Aktien charttechnisch unterstützt.

Analystin Anke Reingen von der Bank RBC nannte die Nettozinserträge im vierten Quartal und auch den Ausblick auf diese wichtige Kennziffer für das laufende Jahr "beruhigend". Das Ziele für die Nettozinserträge 2025 berge zwar Risiken für die Konsensschätzung; hier gebe es aber zahlreiche Einflussfaktoren, schrieb die Expertin in einer ersten Reaktion.

Experte Kian Abouhossein von der Bank JPMorgan sieht angesichts der Unternehmensprognosen für die Nettozinserträge 2024 und 2025 insgesamt wenig Spielraum nach oben für die Gewinnerwartungen des Marktes.

