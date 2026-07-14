ASML-Aktie zieht an: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften

Dank KI-Boom

15.07.26 08:27 Uhr

Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr.

Der Umsatz soll nun 43 bis 45 Milliarden Euro erreichen, teilte das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Erst im April hatte das Management seine Prognose auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben. Die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 Prozent nun ebenfalls höher ausfallen als zuletzt gedacht. Die neuen Zielwerte übertreffen auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

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Im zweiten Quartal steigerte ASML den Umsatz überraschend stark auf gut 9,3 Milliarden Euro nach knapp 8,8 Milliarden im ersten Quartal. Die Bruttomarge stieg von 53 auf 54 Prozent und übertraf ebenfalls die Erwartungen von Experten. Unter dem Strich verdiente der Konzern gut 2,9 Milliarden Euro nach knapp 2,8 Milliarden im ersten Jahresviertel.

Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hoch

Starke Quartalszahlen und ein noch optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr haben der ASML-Aktie am Mittwoch vorbörslich frischen Schwung verliehen. Das Papier des mit einem aktuellen Börsenwert von rund 604 Milliarden Euro (Stand Vortagsschluss) wertvollsten Unternehmens Europas legte auf der Handelsplattform Tradegate um 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro zu.

Damit dürfte es auch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie als wichtigen kurzfristigen Taktgeber überwinden. Sie verläuft aktuell bei rund 1.602 Euro. Der Weg zum Ende Juni bei 1.741 Euro erreichten Rekordhoch wäre wieder frei. Mit Blick auf den vorbörslichen Kursanstieg fehlen damit keine 7 Prozent mehr.

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Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Er hob allerdings auch hervor, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege und sprach daher von einem "gemischten Ausblick".

VELDHOVEN / AMSTERDAM (dpa-AFX)