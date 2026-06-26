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Dank KI-Boom: Hochtief erhöht Gewinnprognose

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HOCHTIEF AG
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ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern HOCHTIEF zeigt sich nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2026 peile das Unternehmen nun einen bereinigten Konzerngewinn von 1,025 bis 1,100 Milliarden Euro an, teilte der DAX-Neuling am Montag in Essen mit. Das sind jeweils 75 Millionen mehr als zuletzt in der Planung. Die neue Prognosespanne entspreche einem Anstieg von rund 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung begründete die ACS-Tochter neben einer guten Geschäftsentwicklung vor allem mit einer sehr starken Nachfrage im Rechenzentrumsmarkt. Die Quartalszahlen legt Hochtief im Tagesverlauf vor./mne/

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research