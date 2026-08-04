SAF-HOLLAND-Aktie fester: Ergebnis besser als erwartet - Ausblick bleibt unverändert
Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Dazu trugen Skaleneffekte und Sparmaßnahmen bei.
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Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 2,6 Prozent auf rund 454 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Davon blieben bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 43 Millionen Euro und damit 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verdoppelte sich sogar nahezu auf knapp 22 Millionen Euro, unter anderem dank eines besseren Finanzergebnisses. SAF-HOLLAND schlug damit die Erwartungen von Analysten. Konzernchef Alexander Geis sieht das Unternehmen auf Kurs und bestätigte die Jahresziele.
Die SAF-Holland-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,19 Prozent stärker bei 21,25 Euro.
/lew/jha/
BESSENBACH (dpa-AFX)
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Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
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SAF-HOLLAND Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND SE Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)