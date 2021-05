Danone verkauft Anteil an chinesischer Molkerei für ca. 1,64 Mrd Euro

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat den Verkauf seines Anteils von 9,8 Prozent am chinesischen Molkereiunternehmen Mengniu abgeschlossen. Die Bruttoerlöse belaufen sich auf 15,4 Milliarden Hongkong-Dollar, ca. 1,64 Milliarden Euro, wie die Danone SA mitteilte. Davon werde der Großteil über ein Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückgegeben, Einzelheiten dazu sollen beim Start des Rückkaufs bekannt gegeben werden.

Der Verkauf wurde am Mittwoch über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren in die Wege eingeleitet, nachdem Danone Anfang des Jahres seine indirekte Beteiligung an Mengniu in eine direkte Beteiligung umgewandelt hatte. Die Abwicklung der Transaktion soll am 17. Mai erfolgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)